TV estatal asegura que Serbia es el primer país europeo con misiles hipersónicos en cazas

Fotos de estos misiles chinos en un MiG-29 de la Fuerza Aérea Serbia fueron publicadas esta semana por el foro militar online serbio 'MyCity Military'.

Según RTS, Serbia es después de Pakistán el segundo comprador extranjero de estos sistemas chinos.

Ni el Gobierno serbio ni el presidente del país balcánico, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, han confirmado la adquisición de los CM-400.

Según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Serbia tuvo en 2024 el mayor gasto militar entre los países de los Balcanes Occidentales, con unos 2.200 millones de dólares, un 29 % más que el año anterior.

Entre 2020 y 2024, el gasto militar de Serbia fue unas seis veces mayor que el de Albania, el segundo país que más invirtió en defensa en la región en ese período.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Serbia, un país candidato para entrar en la Unión Europea (UE), mantiene tensas relaciones con Kosovo, una antigua provincia serbia, cuya independencia no reconoce.

Además, existen roces con Croacia y Albania, que junto con Kosovo firmaron en mayo de 2025 un acuerdo militar trilateral que Serbia criticó como una amenaza para su seguridad y que podría desencadenar una carrera armamentística en la región.