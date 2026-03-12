UA condena el ataque con drones en el este de RDC y pide proteger a civiles y humanitarios

En un comunicado, el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, reprobó "enérgicamente cualquier ataque que ponga en peligro la vida de civiles y del personal humanitario, en violación del derecho internacional humanitario".

La Comisión reiteró "la necesidad imperiosa de que todas las partes actúen con la máxima moderación, eviten acciones que puedan agravar aún más las tensiones y garanticen la protección de los civiles y de los agentes humanitarios que operan en la región".

Asimismo, la UA subrayó "la necesidad de esclarecer las circunstancias de este incidente mediante una investigación imparcial", y pidió que se respeten los diferentes procesos de mediación en curso y los acuerdos de alto el fuego.

El ataque ocurrió la madrugada de este miércoles en el barrio de Himbi, en Goma, capital de la provincia de la provincia de Kivu del Norte, que está controlada por el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda y que denunció el incidente.

La acción se saldó con la muerte de tres personas -entre ellas la funcionaria francesa del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef) Karine Buisset- y fue atribuida por el M23 al Ejército congoleño, mientras el Gobierno del país anunció que está investigando los hechos.

El representante especial adjunto del secretario general de la ONU en la RDC, Bruno Lemarquis, exigió una investigación "rápida, independiente y creíble, para así identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia".

Desde que los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron en Washington el pasado 4 de diciembre un acuerdo de paz para acabar con el conflicto en el este de la RDC, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Este acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.