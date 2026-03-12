Un ataque israelí contra una facultad pública de Beirut mata a su decano y a un profesor

Un dron no tripulado israelí alcanzó la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa en Hadath, lo que causó la muerte de su decano, Hussein Bazzi, y de un profesor identificado como Murtada Srour, confirmó la Presidencia libanesa en un comunicado.

"Lo ocurrido hoy en la Facultad de Ciencias es un crimen condenable bajo todos los estándares, una violación flagrante de las leyes internacionales y de las normas que prohíben atacar instituciones educativas y civiles", denunció el presidente libanés, Joseph Aoun, en declaraciones recogidas en la nota.

El jefe de Estado llamó al presidente de la Universidad Libanesa, Bassam Badran, para trasladarle sus condolencias y reivindicar que la institución seguirá siendo un "modelo de conocimiento", sin que este tipo de ataques logren aplacar las ganas de aprender de los libaneses.

Israel ataca diariamente los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye y a veces extiende sus órdenes de evacuación para incluir partes de Hadath, con una amplia población cristiana y considerado generalmente seguro.

La acción tuvo lugar coincidiendo con una intensificación de los ataques en la propia capital, donde la madrugada de este jueves murieron doce personas y 28 resultaron heridas cerca de la playa de Ramlet al Bayda.

Por la tarde, fue alcanzado también un edificio en el centro de la ciudad que el Ejército israelí ordenó evacuar previamente, mientras que un segundo inmueble tuvo que ser también desalojado a la espera de ser atacado.