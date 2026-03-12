Un avión de vigilancia de la OTAN empieza a participar en actividad 'Centinela del Ártico'

“Un AWACS de la OTAN sobrevoló el mar de Barents en su primer vuelo de vigilancia en apoyo de ‘Centinela del Ártico’”, informó la Alianza a través de redes sociales en un mensaje en el que recordó que esta actividad pluridominio reúne ejercicios, tropas y capacidades aliadas para garantizar la seguridad en el Ártico y el Alto Norte.

Los aviones de vigilancia AWACS son la únicas bazas militares que la Alianza tiene en propiedad, ya que por lo general son los países miembros quienes poseen los equipos militares que interoperan entre sí en las maniobras aliadas.

La Alianza Atlántica inició además el 9 de marzo el ejercicio ‘Cold Response 2026’, que se prolongará hasta el próximo 20 de marzo y que consideró “una clara demostración de la presencia y la postura de la OTAN en el Ártico y el Alto Norte, en el marco de la iniciativa ‘Centinela del Ártico’”.

‘Cold Response 26’ es un ejercicio militar dirigido por Noruega que reunirá a más de 25.000 soldados de 14 países aliados para llevar a cabo entrenamientos en climas fríos y poner en práctica los conceptos de defensa de la OTAN, al tiempo que se prueba y valida la integración de las fuerzas aliadas en actividades multidominio, según un comunicado de la organización.

Entre los países participantes se encuentran Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Suecia y el Reino Unido, naciones clave para la defensa y la disuasión de agresiones en el Ártico y el Alto Norte.

Juntos, estos países de la OTAN se entrenarán compartiendo experiencias de operaciones en el clima extremadamente frío y el terreno difícil de la región nórdica, lo que garantizará que los países de la OTAN puedan operar en el Ártico y el Alto Norte durante todo el año, afirmó la Alianza.

Durante las maniobras, los aliados llevarán a cabo operaciones aéreas conjuntas, simulacros de víctimas masivas, ejercicios con fuego real, simulacros de situaciones, entrenamiento terrestre multilateral y misiones anfibias.

‘Centinela del Ártico’ es una actividad de vigilancia reforzada (eVA) de la OTAN dedicada a la defensa y la seguridad de la región ártica, que proporciona una dirección operativa global para la actividad de la OTAN en esa zona a través de diferentes ejercicios como ‘Cold Response 26’.