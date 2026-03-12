Un cuadro de Winston Churchill de 1935 sale a subasta en Christie's la próxima semana

Trabajos de L.S Lowry, conocido como el pintor de la clase obrera, Bridget Riley, Frank Auerbach, John Lavery o Churchill salen a la venta al mejor postor el próximo 18 de marzo en Londres.

'Escena de la costa de la Riviera' (1935), de Churchill, describe "una escena de la costa de la Riviera francesa que proporcionó al ex primer ministro una gran alegría, y eso se puede apreciar aquí, en esta pintura con la fabulosa representación de la luz y el agua", señala a EFE la jefa de la subasta, Alice Murray.

"A menudo se considera a Churchill un artista aficionado, y que para él la pintura era en realidad un pasatiempo, una forma esencial de aliviar el estrés", explica sobre el político, que pintó más de 550 cuadros en su tiempo libre.

Según Murray, "se inspiró en los impresionistas, en la pintura al aire libre (...) aprendió a pintar con Lavery, un fantástico artista irlandés, y se puede apreciar la influencia de los impresionistas en los fabulosos colores que utilizó, la hermosa representación de la luz y cómo incide sobre el agua".

"Era un hombre muy ocupado, pero la pintura era fundamental para él como vía de escape creativa", describe la experta.

El cuadro, valorado en medio millón de libras (579.630 euros), perteneció primero a la familia Churchill y luego, desde los años ochenta, pasó a formar parte de la colección de Mary y Benjamin Rummerfield.

'Recollection', (1986) de Riley, es a su vez "una obra fascinante", describe Murray, "porque surge en un momento crucial de su carrera al alejarse de las rayas horizontales y verticales que habían dominado su obra" e incluir por primera vez romboides diagonales.

Esto "hace que los colores interactúen en sus cuatro lados, creando un dinamismo y un movimiento increíbles", indica.

La creación de Auerbach, 'Árbol de Navidad en Mornington Crescent', destaca por ser una de las "obras más grandes que jamás haya creado" y la mayor que pintó en este barrio londinense donde el artista vivió y trabajó durante medio siglo. EFE.