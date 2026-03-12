Un estudio francés pide "una tala selectiva en vez de una rasa" contra nematodo del pino

Según el INRAE, los resultados de su investigación en la que colaboraron la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y la Universidad de Lisboa deberán integrar la nueva regulación europea de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria).

El estudio detalla que la tala selectiva "presenta una mejor relación coste/eficacia que la tala rasa, ya que evita los costes derivados de la pérdida de ejemplares sanos".

Esta medida, considerada excesiva por el estudio, se aplica especialmente en Portugal y España, aunque la amenaza cobró nueva urgencia tras detectarse los primeros focos en territorio francés a finales de 2025.

En términos económicos, el INRAE asegura que, bajo condiciones óptimas, la vigilancia aérea y la intervención selectiva podrían reducir los costes de gestión de crisis respecto a los métodos actuales.

"La vigilancia aérea ha demostrado ser más eficaz que la prospección desde caminos forestales", aseveraron los expertos, subrayando la capacidad de la tecnología para detectar el estrés del árbol antes de que los síntomas sean visibles al ojo humano.

El nematodo del pino, que es un parásito originario de Norteamérica que termina por secar al árbol, apareció por primera vez en la Unión Europea en 1999, al detectarse en Portugal, mientras que en la vecina España se encontró por primera vez en 2009.