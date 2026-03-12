Un grupo de 49 guatemaltecos viaja a España para laborar en la agricultura

Los trabajadores, procedentes de diversos departamentos (provincias) de la nación centroamericana, fueron recibidos en la región de Andalucía por la Embajada de Guatemala en España.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social detalló que este contingente de personas viajó como parte de un convenio con España en un contrato "fijo discontinuo" con una vigencia de cuatro años, lo que garantiza una migración "regular, ordenada, segura y circular".

Esta modalidad permite que los trabajadores laboren durante la temporada de cosecha y retornen a Guatemala al finalizar, manteniendo el vínculo con sus familias.

De acuerdo con registros oficiales, en 2025 un total de 4.393 guatemaltecos se beneficiaron con empleos temporales en el exterior, principalmente en Estados Unidos, seguidos por destinos como Canadá, México, España, Italia y Alemania.

El Ministerio de Trabajo informó a EFE que, entre enero y marzo de 2026, se contabilizan 311 trabajadores enviados al extranjero, de los cuales 159 son mujeres y 152 hombres.