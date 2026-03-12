Un terremoto de magnitud 5,7 sacude la costa este de Taiwán sin provocar daños

El sismo ocurrió a las 20:14 hora local (12:14 GMT) en el océano Pacífico, concretamente a 24,7 kilómetros al este del condado de Hualien, a una profundidad de 15,1 kilómetros.

El temblor tuvo su máxima intensidad en los condados de Hualien y Nantou, aunque también se hizo notar en gran parte de la isla.

El movimiento también se percibió con cierta fuerza en Taipéi y Nuevo Taipéi, aunque sin provocar incidentes relevantes, según los primeros reportes difundidos por las autoridades locales.

En abril de 2024, el citado condado de Hualien fue escenario de un terremoto de magnitud 7,2, el más intenso en Taiwán en los últimos 25 años, con al menos 19 muertos, más de un millar de heridos, daños estructurales extensos y un pequeño tsunami local en la costa este.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en la isla.