Una base italiana en Erbil (Irak), atacada por un dron sin consecuencias graves

El ataque ocurrió a las 23:10 hora local dentro del Campamento Singara e impactó el bar-restaurante de la base. La explosión provocó un incendio que afectó al menos a dos vehículos y el fuego fue rápidamente controlado, lo que evitó que se propagara a otras estructuras del complejo, explicaron los medios.

Crosetto se comunicó inmediatamente con la base, donde están destinados unos 120 militares en la frontera entre Siria, Turquía e Irán, establecida como parte de la operación internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) y que ha entrenado a miles de soldados kurdos a lo largo de los años.

El vicepresidente de Italia y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, condenó firmemente el ataque a la base italiana en Erbil. "Acabo de hablar con el embajador italiano en Irak. Afortunadamente, nuestros soldados se encuentran bien y a salvo en el búnker. Les expreso mi solidaridad y gratitud por su servicio diario a la patria", escribió en la red social X.

"Mientras tanto, se está evaluando cuidadosamente lo sucedido y luego decidiremos qué medidas tomar", añadió Tajani.

Respecto al ataque, el ministro explicó que "la base italiana en Erbil se encuentra dentro de un complejo que incluye bases en otros países" por lo que se desconoce si el ataque estaba dirigido contra italianos o contra ese asentamiento en general.

El ataque a la base italiana se produjo en medio de una noche de alta tensión en la ciudad. El gobernador de Erbil, Umid Khoshnav, informó que se habían llevado a cabo un total de 17 ataques contra la capital del Kurdistán iraquí. "Todos los ataques con drones fueron repelidos y no hubo víctimas", declaró, según los medios italianos.