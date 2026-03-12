Varsovia prohíbe la venta nocturna de alcohol para frenar el vandalismo

La decisión entrará en vigor el 1 de junio y se alcanzó tras un proceso de consulta donde más del 80 % de los ciudadanos de Varsovia apoyaron la restricción.

El alcalde, Rafał Trzaskowski, que inicialmente se mostró contrario a la iniciativa, cambió de postura tras los resultados de un proyecto piloto en los distritos del centro de la capital.

Trzaskowski afirmó hoy en una rueda de prensa que la nueva norma "responderá a problemas reales como el ruido, el desorden y las noches de insomnio de los residentes", y aseguró que se implementará de forma responsable "sin plantear una guerra a los empresarios".

Varsovia se suma así a unos 200 municipios polacos que ya aplican la "noche seca" en ciudades como Cracovia, donde las intervenciones policiales nocturnas cayeron un 20 % desde 2023, cuando se comenzó a prohibir la venta de alcohol entre medianoche y las 5.30 de la mañana.

Los partidos de izquierda que forman parte de la coalición del Gobierno han propuesto en varias ocasiones una prohibición a nivel nacional, sin éxito.

Según datos de un estudio de 2024 de la Universidad de Częstochowa, los polacos consumen unos doce litros de alcohol puro por persona al año, cifra superior a la media de la Unión Europea de 9,8 litros.

El estudio sigue los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que permite comparar el impacto real del etanol ingerido en distintas poblaciones, independientemente de los tipos de bebidas o los tamaños de las porciones consumidas.

Aunque no hay cifras oficiales de los últimos diez años, se estima que en el país hay entre cuatro y cinco millones de bebedores excesivos y la mortalidad relacionada con el alcohol es de casi 20 muertes por cada 100.000 habitantes, el triple que la media europea.

Según el Colegio de Médicos de Polonia, el alcohol causa unas 250.000 hospitalizaciones anuales y se vincula a miles de muertes por cirrosis, cáncer y accidentes viales.

El coste económico del alcoholismo se calcula en 22.000 millones de euros anuales.

Por otra parte, el presidente polaco, Karol Nawrocki, vetó en diciembre de 2025 una propuesta del Gobierno para elevar los impuestos especiales al alcohol y bebidas azucaradas.

Nawrocki alegó que no permitiría al Ejecutivo "meter la mano en el bolsillo de los polacos" y acusó al gobierno de buscar ingresos fáciles para el presupuesto en lugar de combatir el fraude fiscal.