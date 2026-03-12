Vicepresidenta argentina denuncia a exministro de Defensa de Milei por llamarla "golpista"

La denuncia, a la que accedió EFE, radicada el miércoles ante un juzgado federal y dada a conocer este jueves, resulta un nuevo capítulo de la disputa entre la vicepresidenta y el resto del Ejecutivo, desencadenada poco después del inicio de la gestión del mandatario en diciembre de 2023.

En los últimos meses, miembros del Gobierno han apuntado contra Villarruel, -quien también ejerce como presidenta del Senado- por, entre otras cuestiones, haber habilitado sesiones parlamentarias en las que se trataron temas sensibles para el Ejecutivo, como las que derivaron en la anulación de los vetos presidenciales a leyes que buscaban mejorar el financiamiento de la salud pediátrica y de las personas con discapacidad.

El pasado 2 de marzo, Petri afirmó en entrevista con el canal de televisión Todo Noticias que Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno” y que la vicepresidenta se “ofreció para ser una alternativa” de la sucesión presidencial.

Villarruel respondió primero en sus redes sociales, calificando al exministro de "cosplayer", en referencia a los uniformes de guerra que Petri vestía en sus apariciones ante la prensa durante su gestión como ministro.

“A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de (la obra social de las fuerzas armadas) IOSFA y los sueldos más bajos de todas las fuerzas", publicó Villarruel en la red social X.

Petri, por su parte, contestó: "Yo te conozco por golpista".

En la denuncia, Villarruel describió las afirmaciones de Petri como "un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva", que no solo le genera "aflicciones personales", sino que "socava" la institución que preside y el cargo que ocupa.

En el pasado, Milei ha llamado "traidora" a su entonces compañera de fórmula presidencial y replicado mensajes ofensivos contra ella en redes sociales.