8 personas culpables de apoyar al terrorismo en protesta contra cárcel migratoria en Texas

El veredicto se da en la acusación contra nueve personas por el incidente ocurrido el 4 de julio de 2025 contra el centro de detención de ICE en Prairieland, ubicado en Alvarado, Texas, en el que un policía resultó herido tras recibir un disparo en el cuello.

Según la denuncia penal, los acusados, vestidos con ropa militar negra, “atacaron” las instalaciones de ICE ubicadas a unos 65 kilómetros (40 millas) al suroeste de Dallas.

Las autoridades del centro de detención reportaron que se dispararon fuegos artificiales contra las instalaciones y civiles pintaron grafitis en los vehículos.

Los nueve acusados ​​enfrentaban un total de 65 cargos, que incluían intento de asesinato, colaboración con terroristas y delitos relacionados con armas, según informó CBS.

Los ocho acusados fueron encontrados culpables en al menos tres de los cargos que cada uno enfrentaba, entre ellos proporcionar apoyo material a terroristas, de acuerdo a datos citados por la televisora.

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Benjamin Song fue declarado culpable de intento de asesinato por disparar contra el policía.

La Fiscalía estadounidense afirmó que el grupo perpetró un ataque terrorista premeditado contra el lugar inspirado en la ideología de Antifa.

En septiembre del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó como «organización terrorista doméstica» e instruye a todos los departamentos y agencias federales a utilizar todas sus facultades para investigar, desmantelar y perseguir cualquier operación ilegal vinculada a ese grupo, incluyendo el apoyo de material a sus acciones violentas.

Antifa, un movimiento descentralizado de izquierda que se opone a los grupos de extrema derecha, racistas y fascistas, ha atraído durante mucho tiempo las críticas del presidente estadounidense pese a que no existe un líder o una organización formal a quien acusar.