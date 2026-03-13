Afganistán bombardea bases militares en Pakistán en un nuevo cruce de ataques fronterizos

En un comunicado oficial, Kabul aseguró que sus Fuerzas Aéreas atacaron la zona de Kohat, en la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, "en respuesta a las incursiones nocturnas del régimen militar paquistaní".

Según la versión afgana, en estos ataques "la fortaleza militar de Kohat fue destruida y se atacó con precisión el centro de mando de las operaciones de guerra de la Línea Durand".

El ministerio talibán afirmó que las instalaciones, depósitos y áreas residenciales de los soldados fueron "arrasadas, causando fuertes bajas y pérdidas materiales".

Este contrataque es la respuesta a una incursión aérea ejecutada horas antes por Pakistán.

Bajo el nombre de 'Operación Ghazab Lil Haq', fuentes de seguridad de Islamabad confirmaron ataques aéreos "exitosos" contra "cuatro escondites terroristas, que incluyen instalaciones militares vinculadas a los talibanes afganos y a Fitna al-Khawarij", término empleado por Pakistán para referirse al grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Según el reporte paquistaní, los bombardeos nocturnos tuvieron como objetivo la infraestructura del Cuerpo 313 en Kabul, campamentos terroristas en Paktia y la instalación de almacenamiento de petróleo en el aeródromo de Kandahar, junto con la infraestructura logística adyacente.

Además, Islamabad advirtió que las operaciones "continuarán hasta que se alcancen los objetivos".

A primera hora del día, el portavoz del régimen afgano, Zabihullah Mujahid, había denunciado que los bombardeos de Islamabad impactaron en zonas residenciales provocando la muerte de mujeres y niños.