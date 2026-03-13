Al menos un muerto en ataques israelíes en los alrededores de una manifestación en Teherán

“Al menos una mujer que participaba en las manifestaciones del Día Mundial de Quds murió hoy en Teherán en el bombardeo del régimen sionista y EE.UU.”, informó la agencia estatal IRNA.

El ataque se produjo a media mañana, cuando miles de personas marchaban por el centro de la capital. Se escuchó una explosión y apareció una columna de humo, ante lo que los manifestantes reaccionaron al grito de “Alá es grande”, según se pudo observar en vídeos compartidos por medios iraníes.

Poco antes de la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) advirtieron de que iban a atacar infraestructura militar en dos zonas de la capital iraní, incluida el área de Maniriyeh, cercana a la Universidad de Teherán, donde se realizaba la marcha, y pidieron a los civiles que evacuaran la zona.

A pesar del aviso, los manifestantes se echaron a las calles para celebrar el llamado 'Día de Al Quds' (Jerusalén), establecido en 1979 por el ayatolá Ruholá Jomeiní para pedir la liberación de Palestina y la caída de Israel y que se conmemora cada año el último viernes del mes sagrado de Ramadán.

Entre los que marchaban se encontraban el presidente de Irán, Masud Pezeshkian; el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí; el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamed Eslami, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani.

Todo ello pesar de que Israel ha matado a numerosos altos cargos en la guerra, entre ellos el líder supremo Alí Jameneí.

“Donald Trump no tiene inteligencia para darse cuenta de que el pueblo de Irán es un pueblo maduro, fuerte y decidido. Cuanto mayor sea la presión de Estados Unidos, mayor será la determinación del pueblo”, dijo Lariyani a medios locales.

“Los ataques del régimen sionista contra la ruta de la marcha demuestran su desesperación”, añadió.

También se vio en las calles de Teherán al comandante en jefe de la Policía, Ahmad Reza Radan y al jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamed Eslami.

Las marchas se realizaron en docenas de ciudades más después de que el jueves el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, llamase a la población a participar en las manifestaciones, en el que fue su primer mensaje a la nación tras suceder a su padre, Alí Jameneí.

Esta mañana se produjo otro ataque en la capital y por la noche hubo bombardeos israelíes y estadounidenses en al menos 11 ciudades iraníes, entre ellas Isfahán y Arak en el centro del país, Qom y Karaj, en el norte, Tabriz en el noroeste, y Ahvaz y Dezful en el oeste.

Al final de este viernes se cumplirán dos semanas del inicio de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha sido bombardeado a diario desde entonces y que ha respondido con ataques a instalaciones estadounidenses y energéticas en la región, además de con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La última cifra oficial del número de iraníes muertos se ofreció el jueves 5 y se situó en 1.230.