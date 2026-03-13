Albania denuncia un ataque cibernético iraní y el jaqueo de correos de parlamentarios

“Que hayan logrado infiltrarse en la infraestructura del Parlamento demuestra que debemos estar muy vigilantes. Debemos mantenernos alertas”, dijo Hoxha ante el Comité de Asuntos Exteriores en Tirana, informa la emisora TV A2 CNN.

La Autoridad Nacional de Ciberseguridad de Albania ya había anunciado el pasado martes que el sistema de correo electrónico del Parlamento del país había sido blanco de un ciberataque, mientras que los medios locales señalaron que el autor fue el grupo de 'hackers' vinculado a Irán 'Homeland Justice'.

“Esto refleja que Irán usará todos los medios contra Albania”, señaló el ministro.

Subrayó también que Albania ha planteado el asunto en la OTAN, a la que pertenece desde 2009.

Medios albaneses han informado de que la administración del Parlamento y los legisladores no pudieron acceder a sus ordenadores ni a sus cuentas de correo oficial durante varias horas tras el ataque.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2022, grupos de 'hackers' vinculados a Irán atacaron servicios gubernamentales en línea, y Albania reaccionó rompiendo las relaciones diplomáticas con Teherán, que aún no se han restablecido, y expulsó a los diplomáticos iraníes.

Posteriormente, en 2024 y 2025 se produjeron ataques a la web del Ayuntamiento de Tirana y a la del Instituto de Estadística de Albania.

Los ciberataques comenzaron después de que Albania acogiera a unos 3.000 miembros del grupo opositor Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), que fueron reubicados desde Irak entre 2013 y 2016 en el marco de un acuerdo humanitario respaldado por Estados Unidos y la ONU.

El MEK fue considerado grupo terrorista por la Unión Europea hasta 2009 y por Estados Unidos hasta 2012.