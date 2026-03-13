Alcalde de Quito insiste en que suspender al partido de Correa es "persecución política"

La suspensión por nueve meses la dispuso el viernes pasado el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que aceptó el pedido de Fiscalía que lidera el caso denominado 'Caja Chica'.

"No tiene otro nombre que no sea persecución política proscribir la participación electoral democrática" de la RC, la principal fuerza de oposición al Gobierno de Daniel Noboa, dijo Muñoz a EFE, al anotar que "esto debería asustar en Irán o en Ecuador o en Cuba o en Estados Unidos". "Es una violentación del marco democrático tremendo", afirmó.

"Esto es una alerta para todos los demócratas", dijo al comentar que pensaría lo mismo "si la fuerza proscrita" fuese el movimiento político oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), de Noboa, o cualquier otra agrupación.

En la investigación del caso 'Caja Chica', Santiago Díaz, exintegrante de la RC, aseguró, sin pruebas, haber trasladado dinero desde Venezuela por orden de Correa (2007-2017).

"Yo trasladé por disposición del presidente Correa dinero desde Venezuela a Ecuador. La vida mía y la de mi familia corren riesgo", dijo Díaz a periodistas a la salida del Ministerio Público a finales de enero.

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Díaz fue expulsado de la RC tras ser acusado de violación a una menor, un caso por el que está en prisión preventiva.

La RC, que alega "vulneración de derechos", ha anticipado que activará todos los mecanismos legales, incluidas demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos de las Naciones Unidas, para revertir la suspensión cautelar que les impide participar en elecciones.

La decisión del Tribunal se produjo a menos de un año de las elecciones locales previstas para el próximo 14 de febrero, cuyo proceso ya ha iniciado el Consejo Nacional Electoral.

Pese a la situación, Muñoz -que cursa el último año de su gestión-, no descarta postular nuevamente al cargo, al que llegó en 2023 con la RC.

Sostiene que por "responsabilidad" con la continuidad de los proyectos de la Alcaldía sí terciaría nuevamente en las elecciones, aunque "por lo que está sucediendo en el país, no es ningún atractivo hoy querer seguir en la administración pública". "Creo que es el deporte de más alto riesgo en el país", dijo.

Sin embargo, Muñoz subrayó que "es más alto el grado de responsabilidad que las preocupaciones sobre las deficiencias democráticas del actual Ecuador".

"En este país el cambio de la coyuntura es brutal, de un día al otro, por lo tanto; no me quita el sueño tomar esa decisión el día de mañana. Estoy enfocado en que esta ciudad siga cambiando", comentó.

Duramente cuestionado en las redes sociales por usuarios que reclaman la falta de obras, Muñoz asevera, sin embargo, que su experiencia diaria en la calle, donde encuentra apoyo ciudadano, "es absolutamente distinta" a lo que circula en redes sociales.