Argentina capta otros 101 millones de dólares en subasta de bono en moneda estadounidense

Según informó la Secretaría de Finanzas, este viernes recibió ofertas por 217,8 millones de dólares para el nuevo bono, con vencimiento en octubre de 2027 y un rendimiento del 5,59 % anual.

Con la colocación de este viernes por 101,2 millones de dólares, el volumen total de este bono adjudicado desde la primera subasta realizada el 25 de febrero pasado y hasta la fecha asciende a 501,2 millones de dólares.

La decisión de lanzar este nuevo título fue anunciada en febrero pasado, cuando el Tesoro informó que licitará este bono en dólares dos veces por mes, como parte de las subastas programadas en el mercado doméstico.

El objetivo del programa de emisión de este título es obtener financiación por 2.000 millones de dólares para hacer frente parcialmente en julio próximo a pagos a acreedores privados por títulos de deuda en moneda estadounidense por un total de 4.393 millones de dólares.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 27 de marzo.