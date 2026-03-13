Bélgica y Reino Unido cooperarán para combatir el tráfico de personas por el Canal

El ministro del Interior belga, el liberal francófono Bernard Quintin, visitó junto al ministro de Migración británico, el laborista Alex Norris, un operativo policial en la localidad de Adinkerke, en Flandes Occidental, donde ambos manifestaron su deseo de intensificar esta cooperación para abordar la llegada de migrantes al Reino Unido, según informaron medios belgas este viernes.

"Ya contamos con buena cooperación de nuestros colegas británicos, pero queremos fortalecer aún más el intercambio de información. Desde el Brexit, esto se ha vuelto más difícil", dijo a los periodistas Quintin, que reconoció que necesitan "un marco jurídico adecuado que garantice un intercambio de información más fluido".

El ministro belga añadió que ambos países están "realizando esfuerzos" para mejorar una cooperación policial que "ya existe" y que es "buena", aunque debe ser más rápida ahora que este fenómeno "se repite con más frecuencia" en las costas belgas.

"De esta manera, podremos evitar que la situación se agrave", explicó Quintin.

Por su parte, Norris sostuvo que Bélgica es "un aliado clave en la lucha contra la migración irregular" y que el Reino Unido quiere "seguir trabajando estrechamente en el futuro para controlar la situación".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más de 41.000 migrantes llegaron de manera irregular al Reino Unido en 2025 a través de botes pequeños por el Canal de la Mancha.