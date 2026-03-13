Bolsa mexicana cae un 2,47 % en la semana y liga cuatro cierres en rojo

Con la pérdida semanal, el mercado mexicano ligó cuatro semanas con cierres negativos y en los dos últimos acumuló una baja de 8,15 %.

"El mercado de capitales cerró la semana con fuertes pérdidas debido al incremento en la aversión al riesgo a nivel global y a temores de que el fuerte incremento en los precios de los energéticos tenga consecuencias en las instituciones financieras a nivel global", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

La experta añadió que en México, el IPC "cerró la semana con una pérdida del 2,47 % para caer por cuarta semana consecutiva, algo que no ocurría desde mayo y junio del 2024".

Al interior del mercado mexicano, señaló Siller, las emisoras que destacaron con pérdidas en la semana fueron Becle (-9,2 %), Coca-Cola Femsa (-6,67 %), Sigma (-6,29 %), Liverpool (-5,52 %) y Chedraui (-5,17 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, apuntó que con el movimiento negativo de este viernes, el mercado mexicano acumula un rendimiento en la semana del -2,47 % y en lo que va del año del +2,08 %.

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"A nivel empresarial, solo seis de las 35 principales emisoras terminaron la semana en terreno positivo", dijo Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,61 % frente al dólar, al cotizar en 17,95 unidades por billete verde, frente a los 17,84 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 154,6 millones de títulos por un importe de 16.290 millones de pesos (unos 907,5 millones de dólares).

De las 652 firmas que cotizaron en la jornada, 294 terminaron con sus precios al alza, 338 tuvieron pérdidas y 20 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el 5,88 %; de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 4,87 %, y de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el 3,67 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -4,94 %; de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el -3,85 %, y de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el -3,82 %.