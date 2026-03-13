Bolsonaro es trasladado a un hospital tras sentirse mal en la cárcel

El parlamentario señaló en una publicación en las redes sociales que el exmandatario se sintió mal al despertar y fue llevado a un centro médico para recibir atención.

"Acabo de recibir la noticia de que mi padre está de camino al hospital, una vez más", escribió el senador, quien también pidió oraciones a los seguidores del líder de la ultraderecha brasileña para que el cuadro no sea grave.

De acuerdo con su hijo mayor, el exjefe de Estado sufrió escalofríos y un cuadro de "bastantes" vómitos en la madrugada.

El traslado fue confirmado por la Policía Militar, responsable de la penitenciaría donde está recluido el exmandatario, que dijo que el equipo médico facilitará información adicional.

Bolsonaro enfrenta desde 2018 diversos problemas de salud relacionados con el atentado con cuchillo que sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido en el abdomen.

Desde entonces, el exmandatario ha sido sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de aquella agresión.

Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que comenzó a cumplir su condena por tentativa de golpe de Estado, en el Complejo Penitenciario de Papuda, el pasado 15 de enero.

La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, cuando fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

En septiembre del año pasado, el exmandatario fue condenado por la Corte Suprema de Brasil por "liderar" un complot para intentar "perpetuarse en el poder", luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por el actual presidente de la nación suramericana, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de la condena, Bolsonaro está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.