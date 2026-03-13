Brasil prevé una cosecha agrícola de 344,1 millones de toneladas en 2026

No obstante, frente al cálculo de enero, la estimación representa un aumento del 0,4 %.

De acuerdo con las proyecciones del organismo, el área destinada a la siembra se calcula en 82,98 millones de hectáreas, un 1,6 % más que la del año pasado.

La soja, el arroz y el maíz, los tres principales cultivos del país, concentrarán el 92,8 % de la producción estimada y el 87,5 % de la superficie cultivada.

Entre ellos, la soja se consolida como la protagonista, con una producción récord estimada en 173,3 millones de toneladas, un volumen un 4,3 % superior al de 2025.

La cosecha será impulsada por las condiciones climáticas favorables en gran parte del país y por la recuperación de la producción en estados como Mato Grosso do Sul, tras la falta de lluvias registrada en 2025.

El sector agropecuario brasileño, que creció un 11 % en 2025, fue el principal motor de la economía del país, que el año pasado avanzó un 2,3 %.