BYD invertirá 56 millones de dólares en un centro de desarrollo de vehículos en Brasil

El proyecto será instalado en un área de 183.861 metros cuadrados dentro del complejo del aeropuerto internacional de Río de Janeiro, donde se construirán pistas y estructuras destinadas a la evaluación de desempeño, duración y seguridad de los vehículos.

El anuncio fue realizado en una ceremonia en la base de la Fuerza Aérea Brasileña en el aeropuerto de Río que contó con la presencia del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ejecutivos de la compañía y autoridades locales.

Según la vicepresidenta ejecutiva global y consejera delegada de BYD para América y Europa, Stella Li, el nuevo centro permitirá adaptar con mayor precisión las tecnologías desarrolladas por la empresa a las condiciones climáticas y de uso de los países de la región.

"El centro nos permitirá generar datos en condiciones tropicales, lo que es esencial para desarrollar y adoptar tecnologías con mayor precisión para los mercados en los que actuamos", afirmó la ejecutiva durante el acto.

La empresa explicó que el complejo contará con pistas para pruebas de velocidad, resistencia y potencia, así como circuitos para diferentes tipos de terreno, incluyendo recorridos todoterreno y estructuras para ensayos especiales utilizados en el desarrollo de nuevas tecnologías.

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Igualmente permitirá hacer pruebas en vehículos con dirección autónoma.

Las obras, que tendrán como modelo el centro de desarrollo que BYD tiene en Zhengzhou, están previstas para comenzar a finales de 2026 y la inauguración del centro está programada para 2028.

El proyecto forma parte de la estrategia de expansión de BYD en Brasil, actualmente el mayor mercado de la empresa fuera del país asiático.

BYD ya construye una fábrica en el estado brasileño de Bahía (nordeste) y ha anunciado nuevas contrataciones para ampliar su producción en el país, en línea con su plan de convertir a Brasil en uno de sus principales polos de desarrollo para la movilidad eléctrica.

Desde tal planta pretende exportar para los países de América Latina y ya firmó acuerdos para abastecer los mercados de México y Argentina.