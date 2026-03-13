Candidato presidencial pide sanciones por alza de precios en Perú tras romperse gasoducto

Frente a las oficinas de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), en el distrito limeño de San Isidro, y respaldado por un grupo de representantes de comedores populares y ollas comunes de distintas zonas del extrarradio de la capital Lima, el líder del derechista partido Podemos Perú reclamó sanciones contra la compañía.

El empresario, que regenta la universidad privada Telesup, lamentó que el precio del gas se haya duplicado en los últimos días, algo que el Gobierno atribuye a la especulación, al asegurar que existen suficientes reservas para abastecer la demanda interna hasta que esté reparado el gasoducto.

Durante el periodo únicamente se ha restringido el abastecimiento de gas a los taxis y vehículos particulares , que se han visto dificultados para repostar en estaciones de servicio.

Sin embargo, Luna reclamó al presidente interino, José María Balcázar, "que se ponga los pantalones y sancione a esta empresa, porque no puede ser que se corte tranquilamente (el suministro del gas) y no hay nadie que vaya a responder por lo que está pasando".

"Tenemos que ponernos los pantalones, ser más nacionalistas y asegurar a nuestra gente, que es la que menos tiene", señaló el aspirante presidencial, cuyo partido ya tiene actualmente representación en el Congreso peruano y ha sido parte del grupo de fuerzas que ha dirigido por la política nacional desde la caída del izquierdista presidente Pedro Castillo (2021-2022).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, Luna afirmó que, de llegar al Gobierno, no ampliará la concesión a la compañía si no garantiza un gasoducto secundario, al recordar que el contrato original contemplaba un segundo ducto que finalmente quedó sin hacerse.

Al frente de la protesta estuvo Rina Palomina Quispe, llegada del distrito de Ate-Vitarte, en el este de la ciudad, quien denunció que "el gas se ha elevado de 45 soles (13,05 dólares) a 180 soles (52 dólares) por balón (tanque), porque supuestamente no hay gas". "Queremos una solución, no venimos a pedir limosna", indicó.

La emergencia se suscitó hace dos semanas en el gasoducto operado por TGP que transporta el gas natural del yacimiento de Camisea, en la selva amazónica de la sureña región de Cusco, hasta la costa de Perú y a Lima.

Por razones que la empresa aún no ha precisado, se produjo una fuga y una deflagración de grandes proporciones mientras se realizaban trabajos de mantenimiento en la tubería, lo que hizo que la llamarada estuviese activa durante varios días hasta que se agotó el gas en esa sección del ducto.

El Gobierno peruano prevé que los trabajos de reparación estén concluidos durante este fin de semana y que el suministro de gas se normalice el domingo.