Carney cree que no es el momento de aliviar las sanciones al petróleo ruso

"No es el momento de aliviar la presión sobre Rusia, porque Rusia e Irán son además grandes aliados", dijo Carney en rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en Bardufoss (norte de Noruega).

Carney reiteró que la posición de Canadá pasa por "mantener las sanciones sobre Rusia, incluida la flota en la sombra, que es la que mueve ese petróleo", y reiteró su apoyo a Ucrania en el conflicto bélico con Moscú.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la víspera que autorizará temporalmente la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, una medida que según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, podría permitir que cientos de millones de barriles de crudo ingresen al mercado.

Carney y Merz visitaron este viernes las maniobras militares que cerca de 30.000 soldados de 14 países de la OTAN, entre ellos Canadá y Alemania, realizan desde el pasado lunes en el Ártico noruego.

El primer ministro canadiense se reunirá el domingo en Oslo con sus homólogos de los cinco países nórdicos.