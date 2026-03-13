China confirma negociaciones comerciales con EE. UU. en París antes de la visita de Trump

Según la portavocía de la cartera, el vice primer ministro chino He Lifeng encabezará la delegación de Pekín en las conversaciones, en un viaje a Francia que se prolongará entre el 14 y el 17 de marzo y en el que se abordarán "cuestiones económicas y comerciales de interés mutuo".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este jueves que encabezará la delegación estadounidense en las reuniones, previstas para los días 15 y 16 de marzo en la capital francesa.

Las conversaciones supondrán la sexta ronda de contactos comerciales entre ambas potencias y tendrán como objetivo preparar posibles acuerdos que puedan firmar Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, durante su encuentro en Pekín, en un viaje todavía no confirmado por las autoridades chinas.

La nueva ronda llega en el marco de la tregua comercial de un año que Pekín y Washington acordaron en octubre de 2025 tras meses de escalada arancelaria iniciada por Trump, que llegó a imponer tasas superiores al 100 % sobre determinados productos chinos.

Ese acuerdo consolidó la pausa alcanzada previamente en mayo de 2025 en Ginebra, cuando ambas potencias pactaron rebajar temporalmente aranceles y evitar un embargo comercial cruzado "de facto".

Las conversaciones se producen además en un momento de incertidumbre sobre la relación comercial bilateral después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulase parcialmente los aranceles impulsados por Trump y de que Washington anunciara esta semana nuevas investigaciones comerciales contra China y otras economías por sus políticas industriales y el supuesto exceso de capacidad manufacturera.

Pekín reaccionó el jueves a esas pesquisas mostrando su oposición "a todo tipo de medidas arancelarias unilaterales" y defendió que las diferencias comerciales deben resolverse mediante consultas "basadas en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo".

Entre los asuntos que podrían abordarse en París figuran los aranceles, el comercio de minerales de tierras raras, la inversión o el pulso tecnológico entre ambas potencias, de cara a preparar la citada visita de Trump a China, que sería, de concretarse, la primera oficial del mandatario al país asiático en su segundo mandato.

En los dos primeros meses de 2026, el valor de los intercambios comerciales entre China y Estados Unidos cayó un 16,9 % interanual, según datos oficiales chinos, después de que el comercio bilateral ya descendiera un 18,2 % en 2025 en pleno recrudecimiento de la guerra comercial.