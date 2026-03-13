China critica la investigación comercial de EE. UU. por supuesto "exceso de capacidad"

La portavocía del Ministerio de Comercio chino calificó en un comunicado la investigación, abierta por la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) contra 16 economías, entre ellas China, la Unión Europea y México, por supuesto "exceso de capacidad", como un ejemplo de "unilateralismo típico" que socava las normas del comercio internacional.

La cartera Comercial china rechazó esa interpretación y aseguró que la economía mundial funciona como un sistema integrado en el que la producción y el consumo tienen una dimensión global, por lo que la oferta y la demanda deben analizarse desde una perspectiva internacional.

"Si cada país produjera únicamente para satisfacer su demanda interna, no existiría el comercio transfronterizo", señaló el comunicado, que agregó que Estados Unidos no debería definir como "exceso de capacidad" cualquier producción que supere el consumo doméstico.

Según Washington, en varios sectores manufactureros algunos países producen más de lo que pueden absorber sus mercados internos, lo que genera excedentes que terminan exportándose y que, a juicio de las autoridades estadounidenses, pueden desplazar la producción nacional o frenar nuevas inversiones.

Pekín sostuvo además que Washington no puede decidir unilateralmente si otros países tienen "exceso de capacidad" ni imponer medidas comerciales basadas en ese criterio, y recordó que un panel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ya concluyó que aranceles aplicados por EE. UU. bajo la Sección 301 vulneran las normas del organismo.

El portavoz añadió que Washington ha abierto otra investigación bajo ese mismo mecanismo contra unas 60 economías, incluida China, por la supuesta importación de productos elaborados con trabajo forzoso, un caso que Pekín dijo está "analizando y evaluando actualmente".

China instó a Estados Unidos a "corregir sus prácticas erróneas" y a volver a la vía del diálogo y la consulta para resolver las disputas comerciales, al tiempo que advirtió de que seguirá de cerca la evolución del caso y se reserva el derecho a adoptar "todas las medidas necesarias" para proteger sus intereses legítimos.

El anuncio se produce en un momento de tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo, que preparan además una nueva ronda de negociaciones en París los días 15 y 16 de marzo, según fuentes en Estados Unidos, antes de una posible visita del presidente Donald Trump a China para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, un viaje aún no confirmado por Pekín.