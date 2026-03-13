Comisión ONU considera crimen de guerra la matanza de alauíes perpetrada en Siria en 2025

El último informe de la comisión presidida por el jurista brasileño Paulo Pinheiro, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ve "claros patrones" de ataques basados en afiliación religiosa, etnia, edad y género en los incidentes de marzo de 2025, y advierte que una investigación más profunda podría determinar también la comisión de crímenes contra la humanidad.

El gobierno sirio ha detenido a sospechosos de los asesinatos y se ha iniciado el juicio a 14 presuntos perpetradores, aunque la comisión denuncia que "las responsabilidades de altos cargos y comandantes siguen sin abordarse".

Los incidentes contra los alauíes -asociados al caído régimen de Bachar al Asad, cuya familia pertenece a esta minoría religiosa- "muestran la urgente necesidad de una reforma integral del sector de seguridad y del poder judicial", destacó el grupo de expertos.

En este sentido, subrayaron, es esencial formar a todo el personal de fuerzas armadas y de seguridad en materia de derechos humanos, "en especial de los comandantes recién integrados".

La comisión de tres expertos anunció que en los próximos días también publicará sus conclusiones sobre la violencia que cuatro meses después, a mediados de julio de 2025, causó unos 1.500 muertos, principalmente drusos y beduinos, en Al Sueida (sur), tras ataques de fuerzas gubernamentales.

Además investiga las denuncias de violaciones de derechos humanos en el noreste sirio, en el contexto de las hostilidades entre el gobierno y las kurdosirias Fuerzas de Siria Democrática, así como los ataques israelíes en el territorio sirio, que han causado graves daños a infraestructuras civiles.

"Poner fin a la impunidad y restaurar la confianza entre todas las comunidades y las fuerzas de seguridad es esencial para acabar con el ciclo de violencia que ha asolado Siria durante más de una década", subrayó la irlandesa Fionnuala Ní Aoláin, nuevo miembro de la comisión.

La comisión, que tras la caída del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024 ha podido visitar el país en varias ocasiones para llevar a cabo sus investigaciones sobre el terreno, pidió a la comunidad internacional que mantenga su apoyo a la transición democrática del país, después de más de una década de guerra civil.

"La comunidad internacional no debe quedarse de brazos cruzados mientras los sirios luchan por recuperarse de décadas de ausencia de Estado de derecho", subrayó Pinheiro, quien agregó que "sólo con apoyo sostenido podrá Siria completar su transición hacia un entorno político que garantice los derechos humanos para todos".