Costa de Marfil recibe de vuelta el tambor parlante Djidji Ayôkwé tras un siglo en Francia

El tambor, de 3,2 metros de altura y más de 400 kilogramos de peso, es un símbolo central de la cultura Ebrié y servía tradicionalmente como herramienta de comunicación comunitaria, sistema de alerta y símbolo de cohesión social.

La entrega oficial se realizó en el Aeropuerto Internacional Félix Houphouët-Boigny de Abiyán-Port-Bouët, donde la ministra de Cultura y Francofonía, Françoise Remarck, presidió la ceremonia junto a representantes de la embajada de Francia, jefes de aldeas Atchan y personalidades del ámbito cultural y artístico.

"Este viernes 13 de marzo de 2026, que marca la entrega material de un tambor proveniente de Costa de Marfil por parte de las autoridades francesas a las autoridades marfileñas, es un día histórico", dijo Remarck durante el acto.

"Vivimos, en efecto, un momento de justicia y de memoria que marca finalmente el regreso del Djidji Ayokwè a su tierra de origen. La culminación de este proceso de restitución es fruto del compromiso fuerte y determinante del presidente de la República, Alassane Ouattara, y de la diplomacia activa llevada a cabo con su homólogo, el presidente francés, Emmanuel Macron", añadió.

La recepción incluyó un ritual de investidura a cargo de un dignatario local y una danza de guerra de la aldea de Anoumabo.

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El tambor será trasladado a un espacio seguro para su aclimatación antes de su instalación definitiva en el Museo de las Civilizaciones de Costa de Marfil, según el protocolo establecido entre este museo y el Museo Quai Branly de París.

"Gracias a una fuerte voluntad política y a una diplomacia activa, el Tambor Parlante Djidji Ayôkwé está finalmente de regreso en su tierra, después de más de un siglo de ausencia. ¡KWABA! ¡KWABA! ¡KWABA!”, dijo en su cuenta de X, el presidente Ouattara.

"Kwaba" es un saludo tradicional en el idioma local de los Atchan, que expresa alegría, bienvenida y respeto hacia alguien o algo que regresa a su hogar.

Djidji Ayôkwé, se traduce comúnmente como 'Pantera-León' (o 'el grito del león') y representa la autoridad, la protección y la capacidad del tambor para hacerse oír con una potencia similar a la de los grandes depredadores de la selva.

Para los Ebrié, este nombre refleja que el tambor no es un simple objeto, sino una entidad viva que "ruge" para convocar a la comunidad, advertir de peligros o transmitir la voz de los ancestros.

Fue confiscado por las autoridades coloniales francesas en 1916 y trasladado a Francia en 1929, primero al Museo del Trocadéro y posteriormente al Museo Quai Branly en París.

Su devolución forma parte de un proceso más amplio iniciado por Francia en 2017 para repatriar elementos culturales que habían sido confiscados durante la colonización francesa.

Francia ya ha devuelto anteriormente algunos tesoros reales de Abomey a Benín y un sable histórico a Senegal.