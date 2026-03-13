Costa Rica realiza su primera "deportación masiva aérea" hacia Panamá, Colombia y Ecuador

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) detalló que el vuelo, efectuado con la cooperación de Estados Unidos, partió desde el aeropuerto Juan Santamaría, ubicado en las afueras de San José, con primera escala en Panamá para entregar a un grupo de personas de nacionalidades panameña, india, británica, mexicana, china, jamaiquina, salvadoreña y hondureña.

Estas personas cometieron delitos como secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual contra menores de edad y minería ilegal. Los que no son panameños serán trasladados desde Panamá en vuelos comerciales a sus países de origen, informó la DGME.

La segunda parada del vuelo es Colombia, donde serán entregados 14 ciudadanos colombianos que en Costa Rica cumplieron sentencias por tráfico de drogas, pesca ilegal, venta ilegal de medicamentos, tentativa de robo y robo agravado.

Finalmente, el avión entregará en Ecuador a tres ecuatorianos que cumplieron sentencia en Costa Rica por transporte de droga y tráfico internacional de drogas.

"La deportación se realiza gracias a los recursos, asesoría técnica y a apoyo logístico que ha brindado el Gobierno de Estados Unidos, para en el cumplimiento del artículo 183 de la Ley General de Migración y Extranjería realizar el procedimiento de deportación", explicó la DGME.

La entidad aseguró que esta acción, a cargo de la Policía Profesional de Migración, busca "fortalecer la seguridad nacional y ciudadana, así como el orden público".