Cuatro claves para seguir las elecciones presidenciales en la República del Congo

Estas son las claves para seguir los comicios en este país petrolero de África central, excolonia francesa y cubierto por bosques tropicales:

Algo más de 2,5 millones de votantes, de una población total de unos seis millones de personas, están llamados a las urnas.

Los congoleños elegirán a su próximo presidente por un mandato de cinco años en una jornada en la que todo apunta a que Sassou-Nguesso, militar de carrera, renovará el cargo.

A sus 82 años y tras haber gobernado durante más de 40 años (en dos periodos no consecutivos), Sassou-Nguesso es el tercer presidente en activo que más tiempo ha ocupado el poder en África, después del ecuatoguineano Teodoro Obiang y el camerunés Paul Biyá, que gobiernan desde 1979 y 1982, respectivamente.

El presidente, apodado "El Emperador", puede concurrir de nuevo por el Partido Congoleño del Trabajo (PCT) gracias a la reforma constitucional de 2015, que retiró el límite de edad de 70 años para los candidatos a la Presidencia y elevó a tres el máximo de mandatos presidenciales de cinco años.

Pese a numerosos intentos de aliarse, la oposición no ha logrado unirse en torno a un candidato único, lo que debilita todavía más sus posibilidades de desbancar a Nguesso.

Seis opositores registraron su candidatura, incluido al ingeniero Destin Gavet, del Movimiento Republicano (MR), que, a sus 35 años, nació cuando Sassou-Nguesso llevaba ya más de diez años en el poder.

También concurren el profesor universitario de Derecho Vivien Manangou, que se presenta por primera vez y como candidato independiente; o caras políticas más conocidas, como Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, economista y dirigente del partido Chaîne, que es candidato presidencial por quinta vez.

Algunos de los principales partidos de la oposición, con representación minoritaria frente al oficialismo en el Parlamento -como la Unión Panafricana para la Democracia Social (UPADS)- han optado por el boicot, al considerar que no se cumplen las condiciones para unas elecciones transparentes y libres.

Durante la campaña, Nguesso ha enarbolado sus logros económicos, como el desarrollo de carreteras y de los sectores petrolero y agrícola, en una economía nacional dependiente de materias primas como la madera o el crudo.

La República del Congo es un destacado productor de petróleo de África y, según datos del Gobierno del pasado julio, espera generar unos ingresos anuales de cerca de 2.000 millones de dólares con sus exportaciones de crudo entre 2026 y 2028.

El país tiene fuertes vínculos con Rusia y China en el sector de los minerales y los hidrocarburos, mientras que grandes multinacionales energéticas como la italiana Eni, la francesa Total o la estadounidense Chevron tienen también proyectos en su territorio.

Pese a esta riqueza, más del 46 % de la población vive con menos de 2,15 dólares al día, mientras una de cada tres personas en el país pasa hambre y el desempleo juvenil alcanza el 42 %, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

Las elecciones se celebran en un contexto marcado por el control del partido gobernante sobre el aparato del Estado: el presidente nombra tanto a los jueces como a los miembros de la Comisión Nacional Electoral Independiente (CNEI), así como a los jefes de los medios públicos y de la autoridad reguladora de medios.

Los abusos y maltratos de las fuerzas de seguridad son habituales en la República del Congo, que ocupa la posición 17 de un total de 100 países en el índice Freedom House, donde figura como "no libre".

Organizaciones pro derechos humanos y de la sociedad civil han denunciado en los últimos meses ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura en una operación supuestamente lanzada para combatir el crimen en el país.

Además, dos excandidatos presidenciales opositores se encuentran desde hace años en prisión, acusados de amenazar la seguridad nacional.