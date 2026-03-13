Cuba tacha de "intoxicación" las informaciones sobre la venta de donaciónes mexicanas

En una comparecencia televisiva, Díaz-Canel afirmó que el país tiene una "enorme experiencia" en la gestión de donaciones, "enorme transparencia" y mecanismos de "control" sobre su reparto pero, sobre todo, una "ética indestructible".

Es "mentira", "calumnia" e "intoxicación" para "descalificar" y "destruir" al Gobierno cubano, argumentó el presidente cubano.

"En alimentos nunca se ha cobrado", subrayó enfático Díaz-Canel, negando esas informaciones: "El país no le saca ningún provecho económico, el provecho es social" a este tipo de donaciones.

El presidente se refirió también a los controles que ejercen las organizaciones multilaterales en la isla y representantes diplomáticos en el país de los donantes.

Díaz-Canel destacó, entre todos los donantes recientes, el papel de México, un "país amigo y hermano que ha mostrado una altura tremenda", especialmente su presidenta, Claudia Sheinbaum, algo que los cubanos agradecen y respetan.

México es el país que más ayuda ha enviado a Cuba en los últimos meses, a raíz de la puesta en marcha del bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. a la isla y ante la imposibilidad de seguir mandando combustible al país.

En total, México ha mandado a Cuba dos envíos (con dos barcos implicados en cada uno de ellos) con un total de unas 2.000 toneladas de ayuda humanitaria, en su mayoría alimentos básicos y productos de higiene.