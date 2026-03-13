Declarada la emergencia nacional por las lluvias, que dejan 11 fallecidos en Ecuador

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) emitió la declaratoria de Emergencia Nacional por el plazo de sesenta días, debido "al nivel de impacto generado por los eventos registrados a nivel nacional en la población, la red vial, la infraestructura y los medios de vida".

Esta declaratoria se sustenta en las resoluciones adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, y está encaminada a responder a los efectos e impactos negativos además de impedir su extensión.

Con la medida se dispone la activación de todas las entidades para la atención y respuesta a la emergencia, que se de prioridad a la atención a la población, dispone medidas orientadas a la evacuación de la población en zonas de riesgo, y que se garantice la asistencia humanitaria a la población afectada.

Además, dispone que los gobiernos locales desarrollen las acciones para fortalecer la capacidad de respuesta ante los impactos y que la Cancillería gestione y canalice los mecanismos de cooperación internacional, entre otras acciones.

El fuerte temporal ha dejado hasta el momento a 3.752 damnificadas y 46.716 personas afectadas, además 82 viviendas y 19 puentes destruidos.

La provincia más impactada es Guayas con 19.592 con personas afectadas, seguida por El Oro (6.230), Los Ríos (5.283), Esmeraldas (5.244) Manabí (4.494), Santa Elena (3.443), Loja (2.625) y Chimborazo (1.148).

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta el jueves se habían registrado 1.662 emergencias adversas por lluvias en todo el país, lo que ha afectado a 190 municipios y 590 parroquias.

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.