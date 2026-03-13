Delcy Rodríguez nombra al almirante Orlando Maniglia como embajador en Colombia

"Quiero agradecer el beneplácito al almirante en jefe Orlando Maniglia, que será el nuevo embajador de Venezuela en la República de Colombia", indicó Rodríguez en una reunión de trabajo entre delegaciones de ambos países, celebrada en Caracas.

Maniglia se desempeñaba hasta ahora como embajador en Alemania y fue ministro de Defensa de Venezuela entre 2005 y 2006.

Este viernes, la presidenta encargada venezolana recibió a una delegación de ministros de Colombia para abordar la agenda bilateral en temas como seguridad, energía, comercio y turismo, luego de que se cancelara la reunión que la mandataria tenía prevista con el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.

En la reunión participaron el canciller chavista, Yván Gil, y su homóloga colombiana, Rosa Villavicencio, quienes encabezaron previamente mesas de trabajo, según imágenes transmitidas por el canal estatal VTV.

En la víspera, Caracas y Bogotá anunciaron que la reunión entre Rodríguez y Petro pautada para este viernes fue pospuesta para "una fecha próxima" por "motivos de fuerza mayor", sin precisar las causas ni para cuándo fue reprogramada.

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Se esperaba que en dicha cita, Petro y Rodríguez hablaran de asuntos económicos, comerciales y de seguridad en la frontera común de 2.219 kilómetros.

El Gobierno venezolano indicó que Petro mantiene su invitación a la presidenta encargada, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos en territorio venezolano.

El Gobierno colombiano no ha dado detalles de los motivos de cancelación del encuentro, que era esperado con expectativa en ambos países, aunque medios locales informaron que fue una decisión de Venezuela alegando razones de seguridad.