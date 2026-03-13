Demi Moore encabeza la sátira "contra el fascismo" de Boots Riley en el SXSW

La historia, que mezcla elementos sátiricos, de ciencia ficción y denuncia social, busca hacer un llamamiento al público para encontrar "maneras de luchar en contra del fascismo", según relató Riley, en una charla tras el estreno en Austin.

El filme sigue la historia de un grupo de 'boosters' (literalmente amplificador), como se conoce en EE.UU. a las personas que roban tiendas -de ropa, zapatos, supermercados o farmacias- y venden los productos en la calle por menos que el precio original.

Conforme avanza la trama, a través de escenas expresionistas, donde el vestuario, el maquillaje y las propias imágenes se mueven con la emoción de los protagonistas, la banda de Corvette (el personaje que encarna Palmer) desarrolla un plan para vengarse de la dueña de una marca de ropa de alta gama, Christie Smith, interpretada por Moore.

"Es muy importante que esta película se haya estrenado en este contexto (...) tenemos que encontrar maneras de cambiar las estructuras del mundo que nos rodea", aseguró el ecléctico director y cantante del grupo de hip-hop The Coup.

Fiel al activismo y visión crítica de Riley, la película tiene un importante componente de reivindicación sindicalista, personificado inicialmente en el personaje que interpreta Poppy Liu ('Hacks'), una trabajadora de la fábrica china que manufactura las prendas de la marca de Smith, y que entra en contacto con los 'boosters' a través de un artefacto ultratecnológico.

La unión en las luchas de los trabajadores, aseguró Palmer, es uno de los mensajes centrales del largometraje: "Todos tenemos los mismos problemas; seamos negros, latinos, asiáticos. (Ojalá) pudiéramos unirnos, en vez de luchar nuestras propias batallas".

Moore, quien encarna el personaje de una empresaria obsesionada con las ganancias y contraria a las demandas de sus trabajadores, relató que se sintió un poco fuera de lugar al iniciar en el proyecto de Riley.

"Pensaba al principio que no era lo suficientemente 'cool' (guay) para participar en esto, algo tan fuera de lo común", dijo la actriz, quien obtuvo el año pasado un Globo de Oro por su interpretación el 'The Substance' ('La sustancia'). "Fue un personaje en el que no me hubiera imaginado a mí misma, y me dio la oportunidad increíble de tomar un riesgo".

'I Love Boosters' marca el regreso de Riley tanto al cine como a SXSW. Su primer largometraje, 'Sorry To Bother You' ('Perdona que te moleste') se proyectó en este festival en 2018, tras su estreno en Sundance.

La premier tuvo lugar en el teatro Paramounth, uno emblemático edificio en el centro de Austin, fundado a incisos del siglo XX. La familia del director -su esposa, sus hijos, sus hermanas y su padre- estuvieron entre las primeras filas, y el teatro estallo en gritos y aplausos cuando al inicio y al fin de la película.

El debut de Riley como director con 'Sorry to Bother You' le llevó a ganar el premio a la mejor película de Independent Spirit Awards y quedó número uno en el top 10 de películas independientes del National Board of Review.

Este largometraje, también una sátira con elementos surrealistas y con la ciudad de Oakland (California), como telón de fondo, está protagonizado por Lakeith Stenfield, quien también participó en este segundo film, en un rol más secundario.

SXSW se extenderá hasta el 18 de marzo y contará con una ambiciosa programación con más de 100 proyectos musicales, que se presentarán en 60 salas de concierto en toda la ciudad y unos 120 largometrajes, incluidos estrenos mundiales, además de decenas de cortometrajes.

La de este año marca la edición número 40 del festival, que se inició en 1987 y atrae a miles de visitantes, en una mezcla de artistas consagrados y emergentes, a la vez que líderes del sector tecnológico y los medios.