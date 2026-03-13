Detenidas 19 personas de una red que introducía droga en España procedente de Brasil

El cabecilla fue detenido en el aeropuerto de Málaga (sur) el pasado día 6 cuando regresaba a España en un vuelo procedente de un país de Sudamérica, informó este viernes en una rueda de prensa el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

De los 19 detenidos, 18 han ingresado ya en prisión por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

En el marco de la operación han sido intervenidos casi 19 kilos de cocaína, siete de hachís, 500 gramos de metanfetaminas, 727 plantas de marihuana y 118 cápsulas de anabolizantes, entre otras drogas, además de armas de fuego y 17 bienes inmuebles en distintas provincias, mientras que se han bloqueado 20 cuentas bancarias por un valor conjunto cercano a los dos millones de euros.

En concreto, una vez adquirida la droga en Brasil e introducida en España, los detenidos la trasladaban oculta en contenedores a diferentes puntos del sur del país, según la Guardia Civil.

La Guardia Civil abrió también una investigación por presunto blanqueo de capitales que ha permitido la intervención de 17 bienes inmuebles y el bloqueo de 20 cuentas bancarias por un valor conjunto cercano a los dos millones de euros.

El cabecilla de la banda, con antecedentes por tráfico de cocaína, no ejercía actividad alguna pero mantenía reuniones continuas en distintos lugares con personas vinculadas al tráfico de cocaína y adoptaba una serie de medidas de seguridad "bastante elevadas", lo que dificultó la operación.