Detenidos 4 sospechosos tras explosión de un artefacto frente a sinagoga en Países Bajos

Según informó la Policía neerlandesa, la explosión se produjo durante la madrugada frente al edificio religioso, situado en el barrio de Blijdorp de esa ciudad portuaria en el oeste de Países Bajos.

Tras la detonación, se originó un pequeño incendio en la entrada de la sinagoga, que se extinguió rápido y por sí solo, y no causó heridos.

Las fuerzas de seguridad revisaron inmediatamente las imágenes de cámaras de vigilancia de la zona y desplegaron patrullas en los alrededores, además de reforzar la vigilancia en otras sinagogas cercanas para prevenir nuevos incidentes.

Poco después, los agentes detectaron un vehículo cerca de otra sinagoga que llamó la atención por su conducción y decidieron detenerlo y comprobar que el conductor coincidía con la descripción difundida previamente de uno de los sospechosos relacionados con la explosión.

Finalmente, los cuatro ocupantes del vehículo fueron arrestados: dos hombres de 19 años, uno de 18 y un cuarto de 17, todos procedentes de Tilburgo, ciudad del sur de Países Bajos, según confirmaron las autoridades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Policía ha abierto una investigación y ha activado a un equipo especial de investigación, que agrupa a varios detectives, para esclarecer lo ocurrido y las motivaciones del ataque.

Por el momento no está claro si los detenidos planeaban cometer un segundo atentado contra otra sinagoga.

El ministro neerlandés de Justicia y Seguridad, David van Weel, ha calificado el suceso de "noticia terrible" y afirmó que apunta a un acto de "intimidación y violencia contra la comunidad judía", señalando que es "muy probable que se trate de un incidente motivado por antisemitismo".

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, señaló que lo sucedido vuelve a generar "mucho miedo" entre la comunidad judía y subrayó que en el país "no hay lugar para la intimidación, el odio o la violencia contra ninguna minoría religiosa".

Las imágenes del incidente, difundidas en redes sociales y verificadas por el canal público neerlandés NOS, muestran un breve incendio en la entrada del edificio seguido de una explosión.

El ministro Van Weel señaló que la sinagoga cuenta con medidas de seguridad desde hace unos 15 años, que incluyen cámaras de vigilancia y presencia de agentes de la gendarmería durante eventos o reuniones.