Díaz-Canel: el FBI viajará a Cuba para la investigación del incidente de la lancha rápida

"Oportunamente se brindó información de los acontecimientos a la contraparte de EE.UU., que ha planteado por vía diplomática y consular su interés de participar de conjunto en el esclarecimiento de los hechos y estamos a la espera de una posible vista del FBI para participar en el esclarecimiento de los hechos y seguir avanzando en esta investigación", explicó en una comparecencia televisiva.

Díaz-Canel calificó los hechos de "una infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio de Estados Unidos”.

“Fue un intento de agresión”, afirmó el presidente y señaló que los diez tripulantes de la lancha que entró de forma irregular en aguas territoriales cubanas venían "fuertemente armados", lo cual “desmiente la concepción que han difundido de que venían a buscar familias”.

“¿Se creen que somos tontos o bobos o que se puede confundir a un pueblo entero con mentiras y artimañas y sus objetivos eran atacar unidades militares y centros sociales?", interpeló Diaz-Canel.

El presidente dijo que se ha establecido un proceso penal con “todas las garantías de sus derechos” para los supervivientes, todos ellos heridos en el incidente.

“Los heridos han tenido toda la atención médica y los detenidos pudieron hablar con su familia; así como los familiares de los fallecidos han participado en la identificación de los cuerpos”, indicó el presidente.

Díaz-Canel aseveró que “en las investigaciones todos han reconocido su participación y que fueron ellos los primeros que dispararon contra nuestra embarcación cubana del servicio de guardacostas”.

“Tenemos varios detalles que irán enriqueciéndose con las investigaciones de quiénes los reclutaron, los prepararon. Los detenidos han dado los nombres y lo que pretendían”, añadió.

El 25 de febrero las tropas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha rápida procedente de EE.UU. en aguas territoriales cubanas con 10 personas a bordo -todos ellos cubanos residentes en EE.UU.- y una gran cantidad de armamento, según el relato del Gobierno cubano.

El Ministerio del Interior agregó que desde la lancha rápida se abrió fuego contra la guarda fronteriza y que sus agentes respondieron.

Como consecuencia, cuatro tripulantes de la embarcación murieron en el acto, mientras que los otros seis resultaron heridos (al igual que un oficial cubano). Posteriormente, las autoridades cubanas informaron del fallecimiento de uno de los heridos procedente de EE.UU.

La Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba informó que ha instruido cargos por delitos de terrorismo contra los detenidos. Los arrestados se enfrentan a cargos con un "marco sancionador elevado" que va de los 10 años de prisión "hasta la privación de libertad perpetua y la pena de muerte".

Este incidente tuvo lugar en un momento de particular tensión entre EE.UU. y Cuba, tras la imposición de Washington de un asedio petrolero a la isla y las demandas de negociación y cambio a La Habana.