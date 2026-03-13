Dos despliegues de cazas en Rumanía por alerta de drones cerca de la frontera con Ucrania

Dos Eurofighter Typhoon alemanes de la misión de Policía Aérea de la Alianza, de la que Rumanía es miembro, despegaron sobre las 11.55 (09.55 GMT) después de que los radares de vigilancia detectaran drones en la zona del delta del Danubio, informó el ministerio de Defensa.

Los aviones despegaron de la base Mihail Kogalniceanu, en la costa del mar Negro a unos 250 kilómetros de la linde con Ucrania.

Al tiempo, las autoridades rumanas enviaron un mensaje de alerta a la población en la zona del delta del Danubio, y enviaron equipos para comprobar si habían caído restos de esos aparatos en suelo rumano.

Sobre las 10.50 (12.50 GMT) ya se había desactivado el estado de alerta.

Dos horas antes de ese incidente, dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea de Rumanía habían sido desplegados en la misma zona por el mismo motivo.

El Ministerio de Defensa informó de que era posible que restos de drones hubieran caído en territorio rumano y de que se había enviado equipos para inspeccionar la zona, sin que se haya informado aún de hallazgos.

También en esta ocasión las autoridades emitieron un mensaje de alerta a la población de la zona afectada, advirtiéndoles de la posibilidad de caída de objetos desde el aire en los siguientes 90 minutos.

Las autoridades recomendaron mantener la calma y refugiarse en sótanos o refugios de protección civil o, de no ser posible, permanecer en las viviendas, lejos de ventanas y paredes exteriores.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, Rumanía, que comparte con Ucrania una frontera de 650 kilómetros, ha registrado varios casos de incursiones de drones en su espacio aéreo.

Más de 60 ataques rusos contra Ucrania ocurrieron muy cerca de la frontera con Rumanía.

Según el Ministerio de Defensa, en 40 de estos casos, restos de aparatos llegaron a caer en suelo rumano, pero sin causar daños materiales o humanos.

En al menos trece casos, aeronaves no tripuladas rusas entraron en territorio rumano, en general a través de la región del delta del Danubio.