EEUU afronta a la vez una "anormal" ola de calor temprana y otra tormenta invernal

Las temperaturas incrementarán a partir de este viernes en estados como Arizona, Nuevo México, Nevada, Colorado, Utah y California, donde hay alertas de "moderadas a altas" por el "peligroso" calor en la costa californiana, lo que contempla a Los Ángeles y San Diego, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

La máxima temperatura pronosticada es de 97 grados Fahrenheit (36 centígrados) en la frontera de California con Baja California, en México, y en la región en general serán entre 20 y 30 grados Fahrenheit por encima del promedio de la época (entre 11 y 16,6 centígrados), indicó el organismo en un aviso.

"Se espera que se empaten o rompan numerosos récords diarios de temperatura, y algunas áreas podrían romper récords históricos para el mes de marzo", apuntó el NWS.

El calor permanecerá el fin de semana y "podría intensificarse de nuevo" la próxima semana, añadió.

En contraste, una tormenta invernal se desarrolla a partir de este viernes en el norte de las Altas Llanuras, que incluye a estados como Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming y Kansas, que después se extenderá a las Llanuras del Norte y al Medio Oeste, así como a Nueva York y la región de Nueva Inglaterra.

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Con ello, habrá caída de nieve de entre seis y 12 pulgadas (entre más de 15 y más de 30 centímetros), indicó el organismo meteorológico.

Esto implica que regiones del norte de Estados Unidos afrontarán condiciones de "grandes nevadas" y "heladas", un mes después del temporal que dejó nieve por encima del promedio histórico en casi 60 ciudades y obligó a cancelar casi 10.000 vuelos.

"Es probable que una gran tormenta invernal traiga fuertes nevadas y vientos desde las Altas Llanuras hasta los Grandes Lagos este fin de semana. Esperen condiciones peligrosas de viaje con más de seis pulgadas (15 centímetros) de nieve y ráfagas de viento de hasta 50 millas (80 kilómetros) por hora ", advirtió ahora el NWS.

El fenómeno ilustra que, pese a las tormentas invernales que acapararon los titulares en febrero, Estados Unidos registró el segundo invierno más caluroso desde que hay registro, solo por detrás de 2023-2024, según un reporte de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).