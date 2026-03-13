EEUU tacha de falsas acusaciones de genocidio contra Israel en la CIJ y pide intervenir

Según anunció este viernes el máximo tribunal de Naciones Unidas, el Gobierno estadounidense presentó un documento ante la CIJ en el que solicita autorización para presentar su opinión legal sobre cómo debería interpretarse la Convención sobre el Genocidio en el caso israelí en Gaza.

“Para evitar cualquier duda, Estados Unidos afirma, en los términos más firmes posibles, que las acusaciones de 'genocidio' contra Israel son falsas. Tampoco son nuevas”, subrayó.

El procedimiento fue iniciado por Sudáfrica en diciembre de 2023, al considerar que Israel había presuntamente violado la convención en Gaza con los bombardeos y las prácticas aplicadas en la franja tras el ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de ese año.

Washington ha invocado el artículo 63 del Estatuto de la Corte, que permite a los Estados parte de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio intervenir en un caso cuando su interpretación está a debate, aunque no sean parte directa en el litigio.

Estados Unidos sostiene que la acusación de “genocidio” ha sido utilizada “durante décadas” en foros internacionales para “deslegitimar” al Estado israelí, y quiere intervenir en el caso para exponer su interpretación jurídica de un tratado en cuya elaboración tuvo un papel relevante tras la Segunda Guerra Mundial.

La posición del Gobierno estadounidense de Donald Trump se centra en la interpretación de los artículos I, II y III de la convención, que definen el crimen de genocidio y las obligaciones de los Estados para prevenirlo y castigarlo.

Washington subraya que debe demostrarse una “intención específica” de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y advierte de que rebajar ese estándar jurídico podría ampliar en exceso el uso del término "genocidio" y permitir que disputas políticas o militares se trasladen a la Corte mediante el uso de la convención.

También insiste en que el contexto de un conflicto armado debe tenerse en cuenta al evaluar los hechos y que la existencia de víctimas civiles no demuestra por sí sola la existencia de intención genocida.

El documento recuerda que Estados Unidos ratificó la convención en 1988 con varias reservas, firmadas por el entonces presidente Ronald Reagan, entre ellas que los actos cometidos durante conflictos armados sin la intención específica requerida por el tratado no constituyen genocidio.

Israel ha rechazado ya las acusaciones de Sudáfrica y cree que el caso carece de fundamento jurídico, además de constituir un abuso tanto de la convención como del propio tribunal.

La CIJ ha solicitado a Sudáfrica e Israel que presenten observaciones escritas sobre esta solicitud de intervención, como hizo con las anteriores.

Además de Estados Unidos, han solicitado esta semana intervenir Países Bajos, Islandia, Namibia, Hungría y Fiji, que se suman a Colombia, Libia, México, Palestina, España, Turquía, Chile, Maldivas, Bolivia, Irlanda, Cuba, Belice, Brasil, Comoras, Bélgica y Paraguay.