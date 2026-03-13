El brent cae levemente, aunque se mantiene en el entorno de los 100 dólares por barril

A las 7 horas (6.00 GMT), el precio del crudo brent caía hasta los 100,13 dólares después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán, desencadenada tras los ataques de Estados Unidos e Israel a ese país.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) también cotiza con descensos del 0,66 %, hasta los 95,1 dólares, en las operaciones previas a la apertura oficial del mercado de Estados Unidos.

El precio del petróleo cae levemente este viernes después de dispararse en la víspera, tras declarar el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, que el cierre del estrecho de Ormuz debe prolongarse.

El brent subió más del 9 %, hasta los 100,46 dólares, su precio más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, ante el miedo a una interrupción continuada del suministro en Oriente Medio en plena escalada bélica en la región.

Asimismo, se siguió encareciendo a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció que sacarán al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.