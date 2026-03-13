El Constitucional luso rechaza el recurso del primer ministro en el caso sobre su empresa

De acuerdo con una sentencia publicada este viernes en la web del TC, en la que se han eliminado las referencias directas a Montenegro y a la empresa, los jueces consideraron el recurso "improcedente" por haber sido presentado fuera de plazo.

La publicación de la lista de los clientes de Spinumviva había sido solicitada por la Entidad para la Transparencia.

Hace una semana, Montenegro aseguró en declaraciones a periodistas que en esta causa no está en cuestión "ningún deber de declaración no cumplido".

"Lo que está en cuestión es una declaración que ya fue hecha y después su efecto en términos de publicación. Eso es lo único que está en cuestión, para que no haya dudas", dijo entonces el primer ministro, quien afirmó que la publicación del listado de clientes ya se produjo en el pasado "no por la vía normal", sino por una fuga de información.

Su anterior Ejecutivo cayó después de perder una moción de confianza en el Parlamento en marzo de 2025, motivada por las filtraciones aparecidas en prensa de la existencia de Spinumviva, fundada en 2021 por Montenegro cuando estaba fuera de la política activa y en manos de su familia en la actualidad.

Esa pérdida de la confianza derivó en la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones en mayo, que ganó la alianza conservadora liderada por él.

En febrero del año pasado, Spinumviva reveló en un comunicado citado por los medios que algunos de sus clientes a los que prestó servicio fueron el grupo de casinos y hoteles Solverde, la metalúrgica Ferpinta y Rádio Popular, a los que cobraba entre 1.000 y 4.500 euros al mes.