El Ejército argelino abate a cuatro supuestos terroristas en el noreste de Argelia

Según un comunicado oficial, el Ejército confiscó subfusiles tipo kalashnikov, munición y otros equipos durante la "operación antiterrorista".

El pasado 1 de marzo, tropas argelinas "neutralizaron" a dos supuestos terroristas en los bosques de Zedine, en el centro del país, y recuperaron dos metralletas tipo kalashnikov, además de munición.

Estas dos operaciones realizadas durante Ramadán, el mes más sagrado del islam, "confirman una vez más la vigilancia y la determinación de las unidades del Ejército Popular Nacional para dar caza a los remanentes de estos criminales en cualquier circunstancia y ocasión, hasta su erradicación", indicó Defensa.