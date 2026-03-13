El Ejército ecuatoriano detiene a un sujeto que se hacía pasar por militar

El Ministerio identificó al "falso militar" como Klever Alberto A. y publicó en sus redes sociales fotografías del sujeto, así como de las armas, municiones, dinero en efectivo y documentos, incautados durante la detención.

"Durante el registro del vehículo en el que se movilizaba se encontró armamento, alimentadoras, municiones y 1.760 dólares en efectivo, además de documentos y una credencial militar, que utilizaba para suplantar la identidad de personal de las Fuerzas Armadas", señaló el Ministerio.

La intervención la ejecutó el Ejército en el municipio de Echeandía, de la provincia andina de Bolívar, como parte de las operaciones permanentes de control y seguridad.

Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción.

El Gobierno atribuye los niveles de violencia sin precedentes que atraviesas Ecuador las bandas del crimen organizado vinculadas, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

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Pese a la declaratoria de 2024, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.