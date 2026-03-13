El euro cae por debajo de 1,15 dólares por primera vez desde noviembre 2025

El euro se cambiaba hoy hacia las 08.45 horas GMT a 1,1445 dólares, frente a los 1,1522 en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El euro llegó a caer hasta el nivel de 1,1430 dólares, el más bajo desde hace siete meses debido a la preocupación por el debilitamiento de la economía de la zona del euro tras el encarecimiento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Irán.

La economía de la zona del euro se podría ver afectada porque la región es importadora neta de petróleo, mientras que EE.UU. es exportador neto y cuando sube el precio del crudo ingresa más en su balanza comercial.

El euro se pagó el 27 de febrero antes de que Israel y EE.UU. atacaran a Irán a 1,18 dólares.

El billete verde ha mostrado que sigue siendo refugio de los inversores en momentos de crisis.

La demanda de dólares también sube porque el petróleo y el gas se pagan en dólares y se han encarecido mucho después de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz.

Los mercados empiezan a descontar que el BCE subirá sus tipos de interés en julio después de que algunos miembros del Consejo de Gobierno han manifestado su preocupación por la inflación debido al encarecimiento de la energía.