El fin del veto de EE.UU. al crudo ruso afecta a la seguridad europea, alerta la UE

"La decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso es muy preocupante, ya que afecta a la seguridad europea. Aumentar la presión económica sobre Rusia es decisivo para que acepte una negociación seria en pos de una paz justa y duradera" en Ucrania, dijo Costa a través de una red social.

El presidente del Consejo Europeo añadió que el debilitamiento de las sanciones contra Moscú "incrementa los recursos rusos para continuar la guerra de agresión contra Ucrania", que tiene impacto en toda la Unión Europea (UE).

En la misma línea, la Comisión Europea advirtió de que Moscú no debería sacar ventaja del conflicto en el golfo Pérsico gracias al rápido encarecimiento del crudo y al levantamiento de las sanciones promovido por Washington.

"Rusia no debería beneficiarse de la guerra en Irán", dijo en rueda de prensa la portavoz comunitaria Siobhan McGarry.

Añadió que Bruselas entiende que la "excepción" acordada por Estados Unidos está "limitada en el tiempo y en su alcance a los barcos que ya están en el mar".

Y que la Comisión Europea está "convencida" de que los topes a los precios del crudo y las sanciones a Rusia están "bien dirigidos", y que siguen vigentes "también en la actual situación de volatilidad de los mercados del crudo".

Por su parte, la también portavoz comunitaria Paula Pinho insistió en que las sanciones contra Rusia "siguen en marcha", al igual que su "respectiva aplicación".

Recordó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo esta misma semana que "no es el momento de relajar las sanciones contra Rusia".

La portavoz jefe de la CE indicó que, según las estimaciones de la CE, Rusia "ha estado obteniendo entre 100 y 50 millones de dólares diarios en ingresos adicionales por la venta de petróleo desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, lo que la convierte probablemente en la mayor beneficiaria de este conflicto".

"Por lo tanto, también en este contexto, no es momento de relajar las sanciones contra Rusia", subrayó.