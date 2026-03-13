El gas natural sube más del 1 %, hasta los 51,5 euros

El precio del gas natural sigue subiendo, en sintonía con el crudo, ante los ataques por parte de Irán a varios petroleros en el estrecho de Ormuz.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán, desencadenada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra ese país.

Asimismo, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, aseguró que el cierre del estrecho de Ormuz debe prolongarse.

A esta hora, el brent, el crudo de referencia de Europa, se revaloriza el 1,25 %, hasta los 101,71 euros, y ello a pesar de abrir la sesión levemente a la baja.