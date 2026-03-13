El Hang Seng cae un 0,98 % ante alza del precio del crudo

El selectivo perdió 251,16 puntos, hasta llegar a los 25.465,60, en una sesión en la que el índice a cargo de medir el comportamiento de las compañías de la China continental en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, cayó un 0,32 %.

Las empresas que protagonizaron los mayores descensos fueron las del conglomerado financiero Ooil (7,45 %) y la operadora de transporte público y promotora inmobiliaria de Hong Kong MTR Corporation (6,41 %).

En la otra cara de la moneda, los aumentos más pronunciados fueron los de la empresa de paquetería ZTO (2,27 %), la petrolera estatal Cnooc (2,26 %) y de Contemporary Amperex Technology (CATL), el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo (1,80 %).

El volumen de negocio de la sesión alcanzó los 246.540 millones de dólares de Hong Kong (31.497 millones de dólares, 27.523 millones de euros).