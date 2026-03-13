El Kospi surcoreano cae un 1,72 % ante escalada del precio del crudo por tensión en Ormuz

El indicador bajó 96,01 puntos, hasta las 5.487,24 unidades, siguiendo la línea de la sesión anterior, en la que también cerró en rojo, al bajar un 0,48 %.

Por contra, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, creció un 0,4 %, o 4,56 puntos, hasta las 1.152,96 unidades.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, descendió un 2,34 %, mientras su principal competidor, SK Hynix, bajó un 2,15 %. El fabricante de baterías LG Energy Solution cayó un 3,91 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor y su empresa hermana Kia bajaron un 0,77 % y un 1,62 %, respectivamente.

Por otro lado, la firma del sector de defensa Hanwha Aerospace registró subidas, al avanzar un 1,57 %, y la energética Doosan Enerbility subió un 2,9 %.