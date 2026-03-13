El ministro Luis Planas destaca la "sólida relación agroalimentaria" entre México y España

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura español informó de que el encuentro abordó las "buenas" relaciones comerciales entre México y España, algo sobre lo que los dos gobiernos coinciden en "mantener" y "reforzar".

"España y México son grandes potencias exportadoras de alimentos a nivel mundial, con posiciones consolidadas y un compromiso común con la innovación, la digitalización y la agricultura de precisión", señaló Planas durante la reunión con su homólogo, de acuerdo con la nota.

En el encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Ciudad de México, Planas destacó ante Berdegué que el Ejecutivo español "velará por los intereses agroalimentarios" del país latinoamericano en el seno de la Unión Europea (UE).

Asimismo, se trató la importancia de la modernización del Acuerdo Global Unión Europea-México, que se prevé sea firmado en mayo, lo que a juicio del ministro español permitirá eliminar los aranceles en muchos productos y facilitar el comercio para crear un "marco estable y seguro para agricultores y exportadores de ambos lados del Atlántico".

Otro de los asuntos abordados fue el actual brote de peste porcina africana (PPA) en España, situación que hizo que México suspendiera las importaciones de carne de cerdo desde noviembre del año pasado, por lo que indicó que el objetivo del Gobierno español es negociar "la regionalización con México para garantizar un comercio seguro desde zonas libres de la enfermedad".